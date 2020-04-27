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Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.

Elazığ'da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçak su ürünleri avı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta Keban Baraj Gölü Havzasında kaçak yollarla avlandığı değerlendirilen 700 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahsa para cezası kesildi.


Öteyandan ele geçirilen 700 kilogram balık ise imha edildi.

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