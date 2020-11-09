"Kadavradan doku ve organ bağışında çok gerideyiz"

Dr. Güneri Atalan, “İnsanların dünyada iyilik yapmak için çok fazla fırsatları olmaz. Bu bence iyilik yapma adına inanılmaz bir fırsattır. Organ bekleyenler adına yeni bir umuttur. Yeni bir organ yeni bir hayat demektir” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzm. Dr. Güneri Atalan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Organ başının önemine değinen Uzm. Dr. Güneri, dünyada organ bağışında iyi durumda olan Türkiye'nin kadavradan bağışta çok gerilerde kaldığını söyledi.

Organ Bağışı Haftası'nı anımsatan Uzm. Dr. Güneri Atalan, “Organ nakillerinde dünyada ülke olarak çok iyi durumda olmamıza rağmen özellikle kadavradan doku ve organ bağışlarında dünyada ve Avrupa'da çok gerideyiz. Bu nedenle bu farkındalığı artırmak ve insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için Organ Nakli Haftası kutlanmaktadır. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes kanunen kendi hür iradesiyle organ bağışında bulunabilir. Nakil için gerekli organ kaynağı iki çeşittir. Birincisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de toplumsal farkındalıkla daha fazla artması beklenen beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra donörlerden elde edilen organlardır. Diğeri ise, organ bekleyenlerin akrabalarından elde edilen organların kullanıldığı canlı donörlerdir. Kadavra donörden her türlü organ temin edilirken canlı vericilerden sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılabilmektedir. Kadavradan yapılan organ bağışlarında organ nakline aday olan kişinin ailesi ‘Bizim hastamızın bir vasiyeti vardı' diye bilgi verdikten sonra, biz ailesinin de rızasını alıp o kişinin organlarını son dönem organ yetmezliği yaşayan hastalarda kullanıyoruz. Organ bağışı için Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, organ nakil koordinatörlüğü olan özel hastanelere başvurulabilir” diye konuştu.

"Organ bağışı iyilik yapmak adına inanılmaz bir fırsat"

Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta olduğunu aktaran Dr. Atalan, “Organ yetmezliği nedeni ile hayatlarını çok kısıtlı yaşayan binlerce insan var. Haftanın 3-4 günü böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize girenler var. Karaciğer yetmezliğinden dolayı hastanede aylarca yatan hastalar var. Burada yeni bir hayat kurtarıyorsunuz. İnsanların dünyada iyilik yapmak için çok fazla fırsatları olmaz. Bu bence iyilik yapma adına da inanılmaz bir fırsattır. Organ bekleyenler için yeni bir umuttur. Organlarınız toprak olacağına başka tanımadığınız insanlara yeni bir hayat bahşediyorsunuz. Sağlıklı bir hayatın ortaya çıkmasına vesile olacaksınız. Aslında inançlarımız da bunu emrediyor. İnsana yardım et, düşenin elinden tut diyor. Biz yıllarca toplum olarak mazluma ve düşene el uzatmışız. Aç olana kapımızı açmışız. Bu yüzden insanlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yeni bir organ yeni bir hayat demektir” ifadelerini kullandı.