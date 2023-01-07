İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 81 - Yalova VIP: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Yalova VIP'i 81-69 yendi.


Elazığ İl Özel İdare, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yükselişini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, 17. hafta maçında evinde karşılaştığı maçta HDI Sigorta Yalova VIP'i 81-69 mağlup etti. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan konuk takım devreye 41-30 önde girdi. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare farkı eritse de bu bölüm Yalova VIP'in 57-53 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodunda pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdare, parkeden 81-69 galip ayrılmasını bildi. Elazığ ekibinde İlknur Yıldızhan Çetin kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.