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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: B. Elazığ İl Özel İdare: 68 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı BB. Adana Basketbol'u 68-56 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.


B. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça hızlı başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran bordo-beyazlılar devreye 35-33 önde girdi. Skor anlamında kısır geçen üçüncü çeyrek de Elazığ ekibinin 41-33'lük üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrekte hata yapmayan B. Elazığ İl Özel İdare, salondan 68-56'lık galibiyetle ayrıldı.


Elazığ ekibinde Emma Cannon 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Adana Basketbol'da Wallace'nin 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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