Kadınlar Basketbol Süper Ligi: B.Elazığ İl Özel İdare: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 81-70 mağlup oldu.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 19-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skora denge getiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, devreye 39-35 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek başa baş geçerken 56-55 Hatay ekibi son periyoda önde girdi. Son çeyrekte oyun disiplininden kopmayan ve farkı açan konuk takım salondan 81-70'lik galibiyetle ayrıldı.