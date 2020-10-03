Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel idare: 102 - Çankaya Üniversitesi: 105

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi'ne evinde 105-102 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı arttıran Çankaya Üniversitesi devreye 60-42 önde girdi. Üçüncü periyotta geri dönüş yapan Elazığ İl Özel İdare, oyuna denge getirirken bu periyotta da Çankaya Üniversitesi'nin 69-67 üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin son çeyreğinden 92-92'lik eşitlik çıktı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünü daha az hatayla tamamlayan Çankaya Üniversitesi 105-102'lik üstünlükle kazandı. Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da protokol tribününden takip etti.