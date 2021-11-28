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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 46 - Fenerbahçe: 105

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde lider Fenerbahçe Safiport'a 59 sayı farkla 105-46 mağlup oldu.


İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili olan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-14, ikinci periyodu 55-23, üçüncü periyodu 81-36 ve maçı 105-46 kazandı. Fenerbahçe'de Tuğçe Canıtez 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Elazığ ekibinde Lindsey Pulliam 15 sayıyla oynadı.

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