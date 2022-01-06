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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 53 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediye: 81

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediye'ye 81-53 mağlup oldu.


İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili olan Mersin ekibi, 1. periyodu 24-16, ikinci periyodu 55-30, üçüncü periyodu 75-35 ve maçı 81-53 kazandı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediye'de Shavonte Zellous kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Chanel Mokango'nun 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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