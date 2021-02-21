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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 62 - Ormanspor: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor'a 79-62 mağlup oldu.


Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkisini sürdüren başkent ekibi devreye 41-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Ormanspor bu periyodu da 54-43 üstünlükle tamamladı. Mücadelenin son periyodunda oyun disiplininden kopmayan Ankara temsilcisi parkeden 79-62'lik üstünlükle ayrıldı.


Elazığ İl Özel İdare'de Emma Cannon'un 23 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Ormanspor'da Riqauna Wiliams ile Şerife Alperi Onar 21'er sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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