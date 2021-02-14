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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Nesibe Aydın: 64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 69-64 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodunu 25-21 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine nazaran daha az hata yapan ve farkı açan bordo-beyazlılar devreye 46-34 üstün girdi. Mücadelenin 3. periyodunda Ankara ekibi farkı 2 sayıya kadar indirse de bu çeyrek de Elazığ İl Özel İdare'nin 58-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodu ise oldukça çekişmeli geçti. Nesibe Aydın son bölümlerde öne geçmesine karşın Elazığ ekibi parkeden 69-64'lük galibiyetle ayrıldı.


Elazığ İl Özel İdare'de Jelena Dubljevic 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Ankara ekibinde Ruth Hebard'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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