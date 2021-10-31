Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - UY İzmit Belediyespor: 90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı UY İzmit Belediyespor'a 90-83 mağlup oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Elazığ İl Özel İdare, UY İzmit Belediyespor'u konuk etti. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça bulduğu 3'lüklerle etkili başlayan ve etkinliğini oyun sonuna kadar sürdüren Kocaeli ekibi, ilk periyodu 31-17, ikinci periyodu 55-42, üçüncü periyodu 77-57 ve maçı 90-83 kazandı.

Ligdeki ikinci maçında ikinci yenilgisini alan Elazığ İl Özel İdare'de Kolby Morgan'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, İzmit Belediyespor'da İdil Türk ile Viktoria Mircheva kaydettikler 19'ar sayıyla galibiyette başrol oynadılar.