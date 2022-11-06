İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 30 - Kırşehir Bld. GSK: 30

Türkiye Kadınlar Hentbol 1.

Lig A Grubu 4. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK evinde karşılaştığı Kırşehir Belediye GSK ile 30-30 berabere kaldı.


Lig A Grubu 4. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK evinde Kırşehir Belediye GSK ile karşılaştı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısında etkili olan Elazığ ekibi devreye 20-17 üstünlükle girdi. İkinci devrede toparlanan konuk takım maçı 30-30'a getirdi ve parkeden 1 puanla ayrılmayı başardı. Elazığ SYSK'da Gizem Dilek ile Kırşehir ekibinde Saliha Hatun Çelik kaydettikleri 10'ar golle karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.