Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 30 - Kırşehir Bld. GSK: 30

Lig A Grubu 4. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK evinde karşılaştığı Kırşehir Belediye GSK ile 30-30 berabere kaldı.

Lig A Grubu 4. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK evinde Kırşehir Belediye GSK ile karşılaştı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısında etkili olan Elazığ ekibi devreye 20-17 üstünlükle girdi. İkinci devrede toparlanan konuk takım maçı 30-30'a getirdi ve parkeden 1 puanla ayrılmayı başardı. Elazığ SYSK'da Gizem Dilek ile Kırşehir ekibinde Saliha Hatun Çelik kaydettikleri 10'ar golle karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.