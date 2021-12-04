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Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 - Kızıltepe Spor Lisesi SK: 24

Kadınlar Hentbol 1.

Ligi'nin 9. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde ağırladığı maçta Kızıltepe Spor Lisesi'ni 33-24 yenerek çıkışını sürdürdü.


Türkiye Lig A Grubu'nun 9. haftasında Elazığ SYSK, evinde karşılaştığı maçta Mardin ekibini 9 sayı farkla mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 19-12 Elazığ ekibinin üstünlüğü ile geçilen maçın ikinci yarısında da hata yapmayan sarı-siyahlılar, salondan 33-24'lük galibiyetle ayrıldı. Üst üste 4. galibiyetini alarak grubunda sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma'da, Feyza Nur Öztürk ile Yeşim Alp kaydettikleri 7'şer golle galibiyette başrol oynadı.

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