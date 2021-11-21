Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 36 - Olimpik Pazar: 24

Ligi'nin 7. haftasında Elazığ SYSK, Rize ekibi Olimpik Pazar'ı 36-24 yendi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Lig A Grubu'nun 7. haftasında Rize temsilcisi Olimpik Pazar'ı ağırladı. Son haftalarda yakaladığı çıkışı Rize ekibi karşısında da sürdüren Elazığ ekibi, rakibini 36-24 mağlup etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 13-12 yenen sarı-siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu sayılarla parkeden farklı galip ayrılmasını bildi. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nde Gizem Dilek attığı 15 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Rize ekibinde Selin Pune'nin 8 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Elazığ SYSK gelecek hafta Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.