Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 - Elazığ SYSK: 21

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı Artvin 7 Mart SK'yı 21-20 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini Artvin'de de sürdürdü. 8. hafta maçında Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Elazığ ekibi, rakibini 21-20 yendi. Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Elazığ SYSK'nın 11-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci devrede hata yapmayan sarı-siyahlılar, parkeden 21-20'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma'da Esengül Adsız, 9 golle galibiyette başrol oynadı. Elazığ SYSK, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 9. haftasında sahasında Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek.