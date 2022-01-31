Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 33 - Sivas Belediye: 34

Lig A Grubu'nda 2021-22 sezonunun ikinci yarı ilk haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor'a 34-33 yenildi.

Lig A Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ikinci yarının ilk maçında hafta sonu Sivas Belediyespor'u konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı Elazığ SYSK'nın 18-16'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda etkili hücumlar gerçekleştiren Sivas Belediyespor, maçı 1 sayı farkla 34-33 kazanmasını bildi.

Ligdeki 3. yenilgisini alan Elazığ ekibi, 11. hafta maçında deplasmanda Adana ekibi BT Adasokağı ile karşılaşacak.