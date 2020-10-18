Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Anadolu Üniversitesi: 32

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma, evinde karşılaştığı Anadolu Üniversitesi'ne 8 sayı farkla mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma evinde Anadolu Üniversitesi'ni ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 14-11 konuk takımın üstünlüğü ile geçildi. Tarihinde ilk kez süper ligde mücadele eden ve 17 yaş ortalamasıyla sahada olan Elazığ ekibi, maçı da 32-24'lük skorla kaybetti.