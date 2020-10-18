İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Anadolu Üniversitesi: 32

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’in 4.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma, evinde karşılaştığı Anadolu Üniversitesi'ne 8 sayı farkla mağlup oldu.


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma evinde Anadolu Üniversitesi'ni ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 14-11 konuk takımın üstünlüğü ile geçildi. Tarihinde ilk kez süper ligde mücadele eden ve 17 yaş ortalamasıyla sahada olan Elazığ ekibi, maçı da 32-24'lük skorla kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.