Kadınlar iş sahibi olmak için kurslarda ter döküyor

Elazığ'da kadınlar iş sahibi olmak için Halk Eğitim Merkezinde açılan giyim üretim teknolojisi kursunda dikiş nakış öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezinde çeşitli yaş gruplarına yönelik kurslar devam ediyor. Bu çerçevede kentte açılacak olan bir tekstil firmasının isteği üzerine giyim üretim teknolojisi kursu kuruldu. İş sahibi olmak isteyen ve ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar kursa başvurdu. Kurulan 4 sınıfta 50 kadına usta öğreticiler tarafından dikiş nakış dersi verilmeye başlandı. Kurslarda ter dökün ve başarılı olan kadınlar, ardından tekstil fabrikasında istihdam olacak.

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Rahim Benli, "Kursumuz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim üretim teknolojisi olarak açılmıştır. Ev hanımları, bekar kızlarımız var. Hepsinin bir hayali var. İnşallah buradan istihdam olacaklar. Dikiş, makinelerin çalışma şeklini, aletleri öğretiyoruz. Şuana kadar gerçekten çok güzel öğrendiler. 50 kişilik öğrencimiz ve 4 sınıfımız var. İnşallah herkesin istediği olur” dedi.

"Hayal ettiğimiz bir sektördü ve hayalimiz gerçek oldu"

Ev hanımı olduğunu aktaran 3 çocuk annesi Efrin Gök, "Kurslara iş istihdamı için katıldık. Evimize ek gelir sağlamak istiyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir hayat sağlamak istiyoruz. Elazığ'ın bu tür şeylere çok ihtiyacı vardı. Hayal ettiğimiz bir sektördü ve hayalimiz gerçek oldu. İnşallah daha güzel şeyler olacaktır. Burada dikiş ve biçmeyi öğreniyoruz. Üretmek gerçekten çok güzel. Üretici olmak çok güzel. Bizim kadınlarımızın artık kendi kabuklarından çıkıp ayakları üzerinde durması için böyle istihdamlara çok ihtiyaç var" diye konuştu.

Nurhan Ayır ise “Ben 2 üniversite mezunuyum atanamadım. Burada çocuklarıma ve kendime pantolon diktim. Çok şükür öğreniyoruz. İlerde tekstillerde çalışma imkanımız olacak. Güzel bir fırsat. Değerlendirdik ve bir şeyler öğrendik" şeklinde konuştu.