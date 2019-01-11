Kadınlar,akvaryumda balık üreterek ekonomiye katkı sağlayacak

Elazığ'da kadınlar akvaryumda balık üreterek ekonomilerine katkı sağlayacak.

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği kursu sona erdi. Kursa katılan ve başarıyla tamamlayan kadınlara İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan tarafından sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kadınlar evlerindeki akvaryumda balık üreterek ekonomilerine katkı sağlayabilecek.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Karahan; “Kurs sayesinde özellikle bayan kardeşlerimiz evde yetiştirdikleri akvaryum balıklarını satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekler. Sertifikaları ile birlikte kursiyerlerimize söz verdiğimiz gibi birer akvaryum ve süs balığı da hediye ediyoruz. Sertifikaların hayırlı olmasını diliyor, kursun düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.