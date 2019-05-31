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Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Elazığ’daki camiler doldu taştı.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.

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