Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Elazığ'da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında merkez ve Yurtbaşı beldesinde okul önlerinde, gençlerin bulunduğu kafe ve benzeri yerlerde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay planlı çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol ile serbest kaldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 6 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği öğrenildi.