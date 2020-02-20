Kaldırım çifti, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle evsiz kalan aileler, AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor.Konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezleri tamamlanana kadar çadırlarda yaşayan ailelere her gün 3 gün sıcak yemek ulaştırılırken, diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kentin diğer yöneticileri gibi Vali Çetin Oktay Kaldırım'da eşi Berihan Kaldırım'la birlikte depremden etkilenen vatandaşları kaldıkları çadır ve mekanlarda ziyaret ederek taleplerini dinliyor. Son olarak Kırklar, Ulukent, Çatalçeşme, Kızılay, Sarayatik, Kültür ve Hilalkent Mahallelerinde kurulan çadır kentleri ziyaret eden Kaldırım çifti, talep, sorun ve önerileri dinledi. Mahallelerde muhtarlarla da görüşen Vali Kaldırım, yardım ve şikayetlere yönelik bilgi aldı.

Evleri hasar gördüğü için geçici de olsa çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini söyledi.