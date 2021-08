Kalıcı makyajın en etkili adresi: Dalmış Beauty

Merkezi Ankara'da bulunan Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, merkezlerinde kimyasal madde kullanılmadan kalıcı makyaj uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyajın işe yarayıp yaramadığına dair önemli bilgiler verdi. Kadınların makyaj yapmayı çok sevdiğini dile getiren Dalmış, ‘'Özellikle özel günlerde yapılan makyajlar daha bir farklı güzel olur. Normal günlerde sürekli çalışan ya da bir yerlere giden bireyler de makyaj yapmak zorunda kalabilirler. Her gün her gün makyaj tazelemek bireyleri zorlayabilir. Böyle bireyler için zamandan hem de eylemden tasarruf için son zamanlarda son teknoloji ile yapılan kalıcı makyaj işlemi yapılabilir. Kalıcı makyaj bireylerin cildine uyguladığı fondöten, rimel ya da eyeliner gibi makyaj malzemelerinin kalıcı olarak cilde işlenmesi demektir. Ancak kullanılan malzemeler tabii ki kimyasal değildir. Kalıcı makyajın birçok çeşidi vardır. Dudak kontürü, kaş kontürü, eyeliner uygulaması gibi. En çok uygulanan kaş kontürü ve dudak kontürüdür. Kaşları az olan ya da belirgin olmayan bireyler kaş kontürü yaptırmak isterler. Kaş kontürü ile bireylerin kaşları belirginleştirilir ya da renk koyulaştırma işlemi yapılır. Bu işlem makyaj yaparken de kaş boyama şeklinde yapılmaktadır. Ancak sürekli sürekli kaşını boyamak istemeyen bireyler kaş kontürü ile bu işlemi tek seferde hallederler. Dudak kontürü de aynı şekilde dudak makyaj yapmayı seven bireyler için uygun bir işlemdir. Dudak rengi koyulaştırılır daha pembe bir renk alır. Özellikle çok sigara içen ve dudaklarının rengi değişmiş olan bireyler bu işlemi sıkça yaptıran bireyler arasındadır. Dudak kontürü dudakların daha dolgun görünmesinde sağlayabilmektedir'' dedi.

''Uygulama sonrasında bir süre sıcağa çıkılmamalı''

Kalıcı makyaj uygulaması sonrasında bir süre sıcağa çıkılmaması gerektiğini kaydeden Dalmış, şu ifadeleri kullandı:

''On gün kadar bir süre güneş ışınlarına maruz kalınmamalı ve sauna ya da buhar banyosu ve benzeri işlemlerden kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra yüzme ile uğraşan bireyler bir süre buna ara vermelidir. Uygulama yapılan bölge daha sonrasında ıslak mendil, havlu ya da herhangi bir şeyle silinmemelidir. Bunun yanı sıra kaşıma işlemi de yapılmamalıdır. Kalıcı makyaj uygulanan bölgelere tekrar makyaj malzemelerinden kullanılmamalıdır. Tüm bunların yanı sıra uygulama yapılan alana sürekli nemlendirici uygulaması yapılmalıdır. Ancak nemlendirme uygulamasına en az 2-3 gün sonra başlanmalıdır. Bu uygulama bölgeye çok bastırmadan yapılmalıdır.''