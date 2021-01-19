Kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş Bankur, memleketinde son yolcuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Mustafa Erkan Bankur (43), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da görev yapan Mustafa Bankur, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında vefat etti. Bankur, naaşı, dün gece uçak ile memleketi Elazığ'a getirildi. Bankur için öğlen namazına müteakip Mevlana Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Bankur ailesi ve yakınları katıldı.

Bankur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gülmez'de bulunan Sağman Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.