Kalp masajı ile hayatta tutmuştu, şimdi bir araya geldiler

Elazığ'da bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura öderken kalp krizi geçiren yaşlı adam, Elazığ Belediyesi personelinin yaptığı kritik müdahaleyle kurtulmuştu. Mahmut Demir, hayatını kurtardığı 80 yaşındaki Nahit Aygün'ü ziyaret ederek bir araya geldi.

Olay geçen hafta bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Nahit Aygün, fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçiren Aygün'e tahsilat şubesinde bulunan belediye personeli Mahmut Demir müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, Demir'in kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye nakletti. Olayın ardından Demir, hayatını kurtardığı Aygün'ü, Mali Hizmetler personelleriyle birlikte giderek ziyaret etti. Aygün'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Demir, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın selamını iletip hediyesini verdi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mahmut Demir, “Amca bizi o gün çok korkuttu. Geçmiş olsun diliyoruz. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da selamını getirdik. Müsait bir zamanda o da gelecek. İş arkadaşlarımız da çok selam söyledi. Rabbim beterinden korusun" dedi.