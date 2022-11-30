Kampüste sonbahar güzelliği

Uluslararası UI GreenMetric sıralamasında Türkiye'nin en yeşil 13'üncü kampüsü seçilen Fırat Üniversitesi kampüsü yerleşkesi, bugünlerde sararmış ve dökülmüş yapraklarıyla fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya döndü. Sonbahar renklerinin oluşturduğu güzelliği fotoğraflamak isteyenler için Fırat Üniversitesinin kampüsü uğrak alanı oldu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Cem Ayden tarafında kampüste çekilen sonbahar fotoğrafları fotoğraf severlere doyumsuz anlar yaşatıyor.

Öğrenciler ise hafta sonunu bisiklet turu ve yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.