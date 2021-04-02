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Kamyonla çarpışan otomobil ters döndü:4 yaralı

Elazığ’da kamyona çarpışıp ters dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyona çarpışıp ters dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 49 AK 248 plakalı otomobille Elazığ istikametine seyir halindeyken, aynı yönde giden bir kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Diğer sürücüler, kazayı görüp yardıma giderken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza yerinde ekipler inceleme yaptı.

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