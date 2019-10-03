Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki kamyonun çarpışması sonucu sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkeze bağlı Tadım köyü yolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D. idaresindeki 23 ASP 785 plakalı kamyon ile Ş.Ç. yönetimindeki 06 FR 4126 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonda sıkışan sürücülerden Z.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.