İhlas Haber Ajansı

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Kamyonun çarptığı kadın yaralandı

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BU 058 plakalı kamyon yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı. Kazada kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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