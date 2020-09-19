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Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da geri manevra yapan kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Elazığ'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza, Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde muhtarlık önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 23 LC 794 plakalı kamyon geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Akarsu'ya (75), çarptı. Kazada ağır yaralanan Akarsu, olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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