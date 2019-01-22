Kan bağışına sağlıkçılardan destek

Elazığ'da şehir hastanesi personeli kan bağışına dikkat çekmek amacıyla kan verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesi işbirliğiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi poliklinikleri önünde kan verme kampanyası düzenlendi. Sağlık çalışanlarının destek verdiği kan verme kampanyasına, hastaneye gelen vatandaşlar da katıldı.Kan vermenin önemini vurgulandığı bağış kapsamında 2 gün süreyle mobil kan bağış aracının hastane önünde bulunacağı bildirildi.

Mobil kan bağış aracı ve sağlık ekipleri eşliğinde düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat,"Kızılay'ın hizmetlerini sorunsuz devam ettirebilmesi için kan stoklarının yeterli miktarda olması gerekmektedir Kış aylarına bağlı kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle müdürlüğümüz ve Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesi işbirliği ile böyle bir etkinlik düzenlendik. Yapılacak her kan bağışı bir hayat kurtarır. Kan vermek her sağlıklı insanın halkına, devletine ve insanlığa karşı sorumluluğudur"dedi.

Düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da önemli faydalar sağladığına değinen Doç.Dr. Polat;" Kan bağışında bulunmak insanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlatıyor. Kan sürekli bir ihtiyaçtır ve gönüllülük esasına dayanmaktadır. Her gün çevremizdeki iletişim araçlarıyla kan ihtiyacı anonslarını duymaktayız. Unutmayalım ki bir gün bu ihtiyaç sahibi biz veya bir yakınımız da olabilir. Sağlığı yerinde olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hastaneye gelen tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"ifadelerini kullandı.