Kansere dikkat çekmek için, Motosikletle Türkiye'yi geziyorlar

Daha önce 5 kıtada 100 ülkeyi mosotikletle geçen Gülçin Söğüt, Meme kanserini yendikten sonra eşi Ferry Schouten çıktığı Türkiye turunda Elazığ'a geldi.

Daha önce 5 kıtada 100 ülkeyi gezen Gülçin Sögüt, meme kanseri olunca Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Türkiye'de tedavi olan ve zorlu bir süreç geçiren Sögüt, kanser hastalığını yendi. Geçirdiği zorlu süreç nedeniyle eşi Ferry Schouten ile birlikte kansere dikkat çekmek için "Erken Farket Sen Kazan' sloganıyla Türkiye turuna çıktı. Bir çok şehri geçen çift, son olarak Elazığ'a geldi.

Elazığ'da Sağlıklı Hayat Merkezi önünde, motosiklet grubuyla bir araya gelen Gülçin Söğüt,"5 kıta da gezdim. İşaretlediğime göre takvimler 100 ülke gezdiğimi gösteriyordu. Ancak Afrika'dan gelirken belirli nedenlerden dolayı İstanbul'a dönmek zorunda kaldık. Ne yazık ki yapılan kontrollerde meme kanseri haberini aldım. O zaman hiç bilmediğimiz bir süreç başladı.Evet meme kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci büyük kanser ama kanser tek bir hastalık değil hastalık gurubu o kadar çok çeşidi o kadar çok türü var ki her kanser hastasının aynı süreçleri yaşadığını öğrendik. Aynı zamanda o kadar sinsi ilerliyor ki bunlar 4 evreden bahsediyoruz. Eğer kontrollerinize gidiyorsanız bunu en başından fark edebilir ve sanki burnunuzdan etbeni aldırmak gibi aldırabilirsiniz"dedi.

Zorlu bir süreç geçirdiğini de aktaran Sögüt, "sen benden güçlü değilsin, sen sadece ufak bir tümörsün benim bir parçamsın benden daha güçlü olamazsın, ben yollara geri döneceğim' diyerek hastalığı yendiğini aktardı.

Eşiyle birlikte meme kanseriyle mücadele adına 'Erken Farket Sen Kazan'' diye proje başlattıklarını ve 26 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktıklarını dile getiren Sögüt, köylerde kasabalarda kadınlar ile oturup sohbet ederek hem kültürlerini öğrendiklerini hemde meme kanseri, tüm kanserlerle ilgili bilgiler aktardıklarını kaydetti.

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini anımsatan Söğüt'ün eşi Ferry Schouten ise, her zaman eşinin yanında olduğunu aktardı.

Çiftle buluşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdülkadir Kantarcıoğlu ise Gülçün Sögüt'ün hem dünyayı gezdiğini hemde tedavisini olduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olduklarını ifade eden Moto23 Motosiklet Kulübü Başkanı Serhat Sertdemir'de kansere karşı bu duyarlılığa kendilerinin de gönüllü destek olduklarını anlattı.

Elazığ'da Moto23 Motosiklet Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün de destek verdiği çift daha sonra Van'a hareket etti.