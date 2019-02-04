"Kansere karşı, doymuş yağ, işlenmiş et, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durun"

Uzun, sağlıklı bir yaşam için kanser öncesi ve sonrasında düzenli dengeli beslenilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Doymuş yağ, işlenmiş et, kızartma, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durmak kanseri önlenmek için ilk adımdır"dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Yumakgil, kansere yol açan nedenlerin başında aşırı sigara tüketimi ve dengesiz beslenme olduğunu belirterek sağlıklı beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması kapsamında önemli olduğunu ifade eden Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına yakalanma riski, beslenme hataları ve aşırı sigara tüketimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kanser hastalıklarında tedaviler sırasında vücuttaki yıkıma paralel olarak protein oranı yüksek olması gerekmektedir. Doymuş yağ, işlenmiş et, kızartma, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durmak kanseri önlemek için ilk adımdır. Özellikle şekerli besinler kemoterapi sürecinde kanser hücrelerini beslemekte ve çoğalmasına neden olmaktadır. Bu süreçte şekerli besinlerden uzak durmak gerekir” diye konuştu.

İşlenmiş tüm gıdalardan uzak durulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Yumakgil, “Kilo vermek amaçlı sadece belli zamanlarda sağlıklı besin tüketmek doğru bir davranış değildir. Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirmeniz gerekir. Yediklerinize dikkat ederek kilo almamaya çalışın. Özellikle şekerli, karbonhidratı yüksek besinler tüketmeyin. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişmiş yemekleri tercih edin. Sağlıklı beslenin. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanser öncesi ve sonrasında düzenli ve dengeli beslenin. Hiçbir ürün, gıda veya bitki mucizevi değildir. Kanseri yok eder diye çıkan ürünleri doktor veya diyetisyen eşliğinde danışmadan tüketmeyiniz”ifadelerini kullandı.