Kaporta ustasından örnek davranış: Depremzedelerin araçlarını ücretsiz tamir ediyor

Elazığ'da oto kaporta ustası Suat Çılgın, 17 kişilik ekibi ile depremzede vatandaşların araçlarını ücretsiz tamir ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması devam ediyor. Tüm ülkenin tek yürek olduğu afet sonrasında herkes elinde geldiğince yardımlarda bulunuyor. Bu çerçevede sanayi sitesinde kaporta dükkanı bulunan Suat Çılgın, depremzedelerin araçlarını ilk günden itibaren ücretsiz bir şekilde yaparak kendilerine teslim ediyor. 17 kişilik ekibi ile gece gündüz çalışan Çılgın; paranın gelip geçici olduğunu, böyle bir günde birlik olmak gerektiğini söyledi. Çılgın'ın duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Elazığ depremini yaşayan biri olarak onların acılarını en iyi kendisinin anlayacağını belirten Suat Çılgın, "Belki hepsinin yanında olamıyorum. Elimdeki mesleğimi değerlendirerek araçlarını elimden geldiği kadarıyla ücretsiz yapıyoruz. 17 personel ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir an önce araçlarını teslim etmeye çalışıyoruz. Benim iş yerimde parası var ya da yok sorgulanmaz. Ortalama 90 araç yaptım, teslim ettim ve ücret almadım. Kesinlikle ücret talebimiz yoktur. Bu bizim insanlık vazifemizdir. Her şeyden önce o benim vatandaşım ve kardeşimdir. Uyruğu ne olursa olun sonuçta benimle aynı havayı teneffüs ediyor. Canım, ciğerimden para almaya gerek yok. Bana kendi vatandaşım lazım" dedi.

Paranın gelip geçici olduğunu aktaran Çılgın, "Amaç yardımcı olmak ve böyle bir günde birlik olmaktır. 'Senin paran yok, biz senden para almıyoruz' şeklinde söylemiyoruz. Adamın onuru kırılmasın istiyoruz. 'Beyefendi aracınızın ücreti ödendi' diyoruz. Genelde bu tip konuşmalar yapıyoruz. Elimizden gelen budur. Kaporta, boya, şase, dingil düzeltme, araç üzerinden mekanik dahil ne varsa hepsini yapıp göndermeye çalışıyoruz. Önceliği depremzedelere verdik" diye konuştu.