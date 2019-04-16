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Kaputa zulalı uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir aracın kaputuna gizlenmiş şekilde 800 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir aracın kaputuna gizlenmiş şekilde 800 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada kaputa zulalanmış şekilde 800 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler G.Ç., A.Ö. ve M.Ç'de polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç.'nin üzerinden de 2 gram esrar çıktı.


Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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