Kar eridikçe baraj doldu, içme suyu kuyuları su altında kaldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nün havzasında yer alan Murat Nehri'nde yağış ve kar sularının su seviyesini yükseltmesi nedeniyle hem bazı ekili araziler, hem de kentte içme suyu veren 70 kuyudan 18'i sular altında kaldı. Keban Baraj Gölünde 5 gündür açılan savak kapakları ile su tahliyesi yapılırken, belediye ekipleri de yeni su kuyuları ile su kesintisini kısa sürede çözmek için çalışma yapıyor.

Elazığ'da bu yıl etkili olan yağışlar sonrasında birçok baraj ve göl de doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. 58 kilometrelik havzası bulunan Keban Baraj Gölü'de derinlik olarak maksimum seviyesi olan 845 metreye kadar geldi. 15 yıl aradan sonra tüm savaklarını açan barajdan günde bin 200 metre küp tahliye edilmeye başlandı. Barajı besleyen Murat Nehri'nin kenarında bulunan Elazığ Belediyesine ait 18 derin su kuyusu da su altında kaldı.Belediye sular altında kalan kuyular nedeniyle 13 mahallede kısmi su kesintisi yapılmak zorunda kalındığını açıkladı. Bölgeye gönderilen sondaj makineleri ile yeni su kuyuları açılması için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 10 gün içerisinde sorunun tamamen çözülmesinin planlandığı aktardı.

Öte yandan su seviyesinin yükselmesi nedeniyle, çiftçilerin bazı ekili tarlaları da sular altında kaldı.

"18 su kuyusu su altında kaldı"

Elazığ şehrinin coğrafi konumundan dolayı bütün içme sularını derin su kuyularından sağladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, “Elazığ'a hizmet eden toplam 70 tane derin su kuyumuz bulunmaktadır. Son yağışlardan dolayı Keban Barajının suyunun yükselmesinden kaynaklanan 18 adet su kuyumuz su altında kaldı.İçme suyu verememekteyiz. Elazığ'da saniyede bin 200 metreküp suya ihtiyacımız bulunmaktadır. Şu anda 18 tane kuyumuzun su altında kalmasından dolayı 800 metreküp vermekteyiz. Su altında kalan kuyulardan dolayı acil kriz masası kurduk. Elazığ'daki bütün derin su kuyusu makinelerini getirdik ve topladık. 5 adet makineyle 5- 6 gün içerisinde 12 -13 su kuyusu vurarak Elazığ'ımızın su ihtiyacını gidereceğiz” dedi.

"Vatandaşın arazisi de su altında kalmış"

Zaman zaman su kesintisi olabileceğini aktaran Ergüven, “Bu su kesintilerini inşallah gidereceğiz. Şu an Keban Baraj Gölü 845 metre kodunda. DSİ Bölge Müdürü ile görüşmemizde şuan da 6 tane kapağı açmışlar suyu tahliye etmek amacıyla saniyede bin 200 metreküp su boşaltmaktadır. Eriyen kar suları sürekli geldiği için su kodunda günde yarım veya 1 metre eksilip arttırılabiliyor. Aşırı su yüksekliği ve kodun yükselmesi sadece Keban Barajını değil, Keban Barajının üzerinde ki köprülerde, barajlarda ve Keban Barajının altında bulunan Kaya Karakaya Barajında aynı sorun yaşanmaktadır. Bizim 18 su kuyumuzun tamamı kullanılmaz haldedir ancak biz yeni su kuyusunu vurmaya başladık. Normalde burası vatandaşın kendi arazisi. Baraj havzası alanında değil. Onlarda su altında kalmış ve ekinleri biraz zarar görmüştür. İlgililer çok hassas davranmaktadır ve elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. 10 gün içerisinde bütün sıkıntılar aşılacaktır” diye konuştu.