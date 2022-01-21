İhlas Haber Ajansı

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Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler

Elazığ’da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, bu sırada kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, bu sırada kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu. O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.


Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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