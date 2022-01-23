İhlas Haber Ajansı

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Kar nedeniyle yolda mahsur kalan saman yüklü kamyonet, ekipler tarafından kurtarıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yolda kalan saman yüklü kamyonet, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yolda kalan saman yüklü kamyonet, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.


Elazığ'da etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasında ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Bu kapsamda Sivrice ilçesi Topaluşağı köyünde saman yüklü bir kamyonet yolda mahsur kaldı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzerine yardıma koşan İl Özel İdare ekipleri, mahsur kalan aracı kurtardı.


Sürücü kendisine yardım edip aracı kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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