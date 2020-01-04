Kar tarihi Harput Mahallesi'ni beyaza bürüdü, 13 köy yolu kapandı

Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü, 13 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da dün gece etkili oldu. Kar yağışı kent merkezinde tutmazken, her mevsim ayrı bir görsel şölen sunan Harput'u beyaza bürüdü. Harput'ta karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Sivrice'de 4, Maden'de 2 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısını yeniledi.