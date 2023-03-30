İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar yağışı Harput'ta etkili oldu

Elazığ’ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.

Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.



Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu tarihi mahallede yerler beyaza büründü. Mart ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, yetkililer mahalle girişi ve köylerdeki vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.