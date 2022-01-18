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Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ ile Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi arası feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi arası feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu.



Elazığ ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı karayolunda olduğu gibi feribot ulaşımında da ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda kar yağışı nedeniyle oluşan sisin görüş mesafesini düşürmesinden dolayı Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu.


Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı feribot seferleri geçici süreliğine durdurulmuştur” denildi.

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