İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışından dolayı yolda kalan bir grup vatandaş kurtarıldı

Elazığ’da sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışından dolayı araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışından dolayı araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.



Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede Kovancılar Sürekli köyünde vatandaşların otomobilleriyle mahsur kaldığı ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Kepçeye bağlanan tır çekilerek kurtardı. Karda mahsur kalan vatandaşlar kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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