Kar yağışından dolayı yolda kalan tır ekipler tarafından kurtarıldı

Elazığ'da sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede Baskil ilçesine bağlı Beşbölük köyünde bir tırın mahsur kaldığı ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Kepçeye bağlanan tır çekilerek kurtardı.

Karda mahsur kalan tır sürücüsü, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.