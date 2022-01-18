Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuz halinde bulunan Elazığ Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimleri olan Harput ve Çaydaçıra Mahalleleri başta olmak üzere kent genelindeki eğimli noktalarda anlık müdahale gerçekleştirdi. Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde işe koyulan ekipler yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üst geçit, otobüs durakları ve meydanlarda kar küreme ve solüsyon çalışmaları başlattı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada: “18 Ocak Salı günü itibarıyla etkisini gösteren kar yağışı sonrası Belediyemiz bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde 285 kişilik ekip, 60 adet iş makinesi ve araçlarımızla 7/24 teyakkuz halinde olacağız. Özellikle kar yağışının etkili olmasının beklendiği önümüzdeki 48 saat süresince mücavir alan içerisinde yer alan her noktada ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 Beyaz Masa ekipleriyle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır” denildi.