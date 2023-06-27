Kara: ''Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin FETÖ kararı utanç verici''

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ Şube Başkanı Erol Kara, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'nin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasının utanç verici olduğunu söyledi.

Kara, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'nin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara, ‘‘15 Temmuz FETÖ kalkışmasında 252 vatandaşımızı şehit eden terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi insan haklarından yana tavır alması gerekirken darbecileri meşrulaştırması terör örgütlerinin propaganda zeminini oluşturacaktır. Ülkemizin Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelesini hedef alan bu karar, Avrupa adına ve demokrasi adına utanç vericidir, esef vericidir'' dedi.