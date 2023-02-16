7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Karakoçan ilçesinde hasarlı binaların kontrolü sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Ayrıca 129 binadaki 741 bağımsız birimin orta hasarlı, 1118 binada yer alan 12 bin 204 bağımsız birimin az hasarlı, 541 binadaki 7 bin 371 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Şehir genelinde tespit çalışmaları sürerken Karakoçan ilçesinde de hasarlı binaların kontrolleri devam ediyor.

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba yaptığı açıklamada,“ Depremin ilçemizdeki etkilerinin araştırılması ve bazı tedbirler alınması amacıyla kamu ve özeldeki teknik personellerimizle yapılarımızı kontrol ediyoruz. Karakoçan'ımız için gerekirse hayati ve kritik kararlar almaya da hazırız. Yaşanan deprem felaketinden sonra ilçemizdeki tüm teknik personellerle ilçemizin deprem geleceği, alınması gereken tedbirler, mevcut binalarımızın durumları ile imar durumumuzun değerlendirildiği toplantı düzenledik. Toplantıya ve sonrasında sürece emek verecek olan ilçemizdeki tüm mühendis, mimar, haritacı ve teknik personellere teşekkür ediyorum" dedi.