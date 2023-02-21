Karakoçan'da ağır hasarlı 11 binada boşaltma işlemi sürüyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kaymakamlık, ağır hasarlı 11 binanın tespitini yapıp tahliye kararı aldı.

Deprem öncesi vatandaşın can ve mal güvenliği için Kaymakam Abdullah Şahin'in başkanlığında oluşan komisyon kararı ile Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğünün yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları sonucunda Karakoçan ilçe merkezinde 7269 sayılı Kanun kapsamında büyük risk gören ve “ağır hasarlı yapı” binaların ön hasar tespiti yapıldı ve buna göre tahliye edildi.

Ağır hasarlı binaların tahliye ilanı ve tebligatı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde ve ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Elazığ İl Müdürlüğünün yapmış olduğu hasar tespit çalışmalarında 7269 sayılı Kanun çerçevesinde büyük risk gören ve “ağır hasarlı yapı” statüsünde olan binaların hakkında ön hasar tespitinin yapılmasının ardından can ve mal güvenliği için tahliye kararı alındı. Bina sakinlerinden kiralık ev bulanlar evlerini boşaltırken, ev bulamayanlar Karakoçan Kaymakamlığı tarafından öğrenci yurt ve pansiyonlarına yerleştirilip konaklama ve barınma ihtiyaçları karşılandı. Ağır hasarlı binaların elektrik ve doğal gazlarının mühürleneceği binaların da mühürlenip giriş çıkışlara yasaklandığı kaydedildi.