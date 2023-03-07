İhlas Haber Ajansı

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Karakoçan'da ağır hasarlı bina sayısı 40'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.

7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hasarlı binaların kontrolü sürüyor. Bu çerçevede şimdiye kadar yapılan incelemelerde 40 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da da hasarlı binaların kontrolü sürüyor. Şehir genelinde tespit çalışmaları devam ederken, Karakoçan'da da hasarlı binalar tek tek belirleniyor.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Karakoçan ilçe merkezinde bulunan binaların kontrolleri sürerken, şu ana kadar yapılan kontrollerde ağır hasarlı bina sayısının 40 olduğu ve her gün yaklaşık 20 binanın kontrol edildiği belirtildi.

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