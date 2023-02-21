Karakoçan'da hasarlı binalar kontrol ediliyor

7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hasarlı binaların kontrolü sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da da hasarlı binaların kontrolü sürüyor. Şehir genelinde tespit çalışmaları sürerken, Karakoçan'da da hasarlı binaların kontrolleri devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından binalar kontrol edilerek gerekli işlemler yapılıyor.