Karakoçan'da ilköğretim haftası kutlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ilköğretim haftası kutlama programı düzenlendi.

Karakoçan ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Nuri Özaltın İlkokulu bahçesinde devam etti. Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra 4. sınıf öğrenci korosu okul şarkıları söyledi. Folklor gösterilerinin ardından 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemine değinen Nuri Özaltın İlkokulu Müdürü Cemalettin Ademoğlu, "Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin yaşamında ki başarılarında ilköğretimin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi hem de ulaşılması kolay bir hale geldi. İnsanları ilk eğitim aldığı yer ailesi ilk öğretmenleri annesi babasıdır. Okul bilgili donanımlı, yön veren, hakkını arayan ve savunan aydınlatan birey olarak yetiştirmeye çalışır. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.

Programa, ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Abidin Hasan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sadık Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, siyasi parti başkanları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.